21.04.2017 (18:35)

В воскресенье в парке «Патриот» пройдет реконструкция штурма Рейхстага



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" В воскресенье в парке «Патриот» пройдет реконструкция штурма Рейхстага

Сегодня на совещании Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия сделает все для сохранения памяти о подвигах русского воинства, глядя на то, как за рубежом сносят памятники «нашим отцам и дедам».

«Мы видим, что происходит сегодня вокруг нас, что происходит в мире, как сносят памятники нашим отцам и дедам, их подвигам. Пока это происходит, мы должны делать все для того, чтобы поддерживать память о подвигах нашей страны, русского воинства, народа России на должном уровне», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что сохранению исторической памяти способствуют военно-исторические реконструкции.

«Одним из важнейших мероприятий является реконструкция событий разных лет, связанных с подвигами наших отцов и дедов. В это воскресенье состоится первое такое мероприятие в этом году: реконструкция штурма Рейхстага в связи в 72-й годовщиной последней битвы», — сообщил глава военного ведомства.

По его словам, реконструкция должна напоминать нынешнем поколениям, ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов.

Как рассказал Министр обороны, в «штурме» примут участие реконструкторы из 10 стран — Германии, Италии, стран Прибалтики, Чехии. Всего — более 1,2 тыс. человек, свыше 7 тыс. гостей, большое количество техники времен Великой Отечественной войны.

«Будут показаны воздушные, городские бои. Я думаю, что реконструкция пройдет так же успешно, как и те, что мы делали в прошлом году – «Брусиловский прорыв» и начало войны на границе в 1941 году», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что Министерство обороны развернет летом детские лагеря для отдыха, военно-тактических игр и поисковой деятельности.

«Детские лагеря должны быть как для отдыха девчонок и мальчишек, так и для серьезной познавательной деятельности. Это касается и поискового движения, и всего того, что связано с военно-тактическими играми, которые сегодня имеют огромную популярность», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, популярность движения «Юнармия», успех его дальнейшего развития во многом зависят от того, насколько юнармейские мероприятия отвечают интересам молодежи.

«Скоро летние каникулы, поэтому мы должны сделать все, чтобы они прошли познавательно и увлекательно для многих ребят и девчонок, наполнены яркими и запоминающимися событиями», — подчеркнул Министр обороны.

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