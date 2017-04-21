21.04.2017 (17:54)

На полигоне Ашулук проходит всеармейский этап конкурса зенитчиков «Ключи от неба»

С 20 по 27 апреля на полигоне Ашулук (Астраханская область) проходит всеармейский этап конкурса по полевой выучке зенитных ракетных подразделений войск ПВО и ПРО Воздушно-космических сил «Ключи от неба».

В состязаниях принимают участие расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300, С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» флотов, армий ВВС и ПВО всех военных округов и Северного флота.

Конкурс проходит в несколько этапов: соревнование водителей, заряжание пусковой установки, отражение удара средств воздушного нападения условного противника с имитированными пусками, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара с боевыми пусками.

На финальном этапе боевые расчёты ЗРС С-300, С-400, ЗРПК «Панцирь-С» в условиях сложной помеховой обстановки выполнят боевые стрельбы из походного положения и специально оборудованного позиционного района по ракетам мишеням типа «Кабан», «Пищаль», «Армавир» и другим, имитирующим баллистические, крылатые и аэродинамические цели условного противника

В ходе состязаний оценки команде выставляются по балльной системе. Набранные командой баллы представляют собой сумму баллов всех расчетов, набранных ими за каждое соревнование. Первое место займет команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Всего в конкурсе «Ключи от неба» принимают участие 20 команд. Победители всеармейского этапа представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх-2017.

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