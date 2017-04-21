21.04.2017 (17:43)

В Воронежской области со дна реки Дон поднимут технику времен Великой Отечественной войны

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населенного пункта Урыв.

В ней задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры и предприятие подводно-технических работ «Петр».

Экспедиция приступила к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники.

В настоящее время обнаружено и обследовано два объекта – танк времен Великой Отечественной войны «Генерал Стюарт», который поставлялся в Красную Армию по ленд-лизу и трактор С-65 «Сталинец».

Специфика работ на Дону характеризуется сильным течением и плохой видимостью (не более 50 см). Между танком и трактором находится телега с двумя осями в положении колесами вверх. Цепи от фаркопа трактора С-65 уходят в грунт. Грунт плотный, представляет собой взвесь песка, ила, ракушек и гравия.

Танк «Генерал Стюарт» находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. Верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Фрагмент брони лежит сверху на пулемете Браунинг 1919 г. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги.

На будущей неделе инженеры ЗВО приступят к работе с боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

В июле 2016 г. поисковая экспедиция, состоящая из специалистов отдела поиска, ремонта и реставрации экспонатов парка «Патриот», военнослужащих ЗВО и дайверов, у села Украинская Буйловка Подгоренского района Воронежской области успешно провела операцию по подъему танка Т-34-76, выпущенного Сталинградским тракторным заводом предположительно весной-летом 1942 г.

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