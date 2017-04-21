21.04.2017 (17:37)

На базе Пансиона воспитанниц Министерства обороны России проведена II Всероссийская гендерная конференция

На базе Пансиона воспитанниц Министерства обороны России проведена II Всероссийская гендерная конференция с международным участием, посвященная теории и практике реализации гендерного подхода в образовании.

Стоит напомнить, что I Всероссийская научно-практическая конференция c подобной тематикой состоялась также по инициативе Пансиона в июне 2016 года.

В качестве соорганизаторов форума выступают Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Институт педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета и Московский институт психоанализа.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель начальника управления (военного образования) Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации полковник Игорь Муравлянников.

В числе почетных гостей и докладчиков были приглашены ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Евгений Малеванов, доктор психологических наук, доцент, заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк, вице-президент объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана-Граф» Артем Соловейчик, профессор факультета медиакоммуникаций НИУ «Высшая школа экономики», телеведущий, журналист Александр Архангельский, доктор философских наук, профессор Московского городского педагогического университета Ольга Ключко, кандидат исторических наук ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» Константин Милованов, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович, профессор, доктор биологических наук, академик РАЕН Артур Лебедев, доктор педагогических наук, доцент Академии социального управления, профессор кафедры образовательного менеджмента Сергей Рыков, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Елена Иоффе, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной и юридической психологии РГГУ (Москва) Ирина Солодникова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета социальной психологии и педагогики Института психологии имени Л. С. Выготского РГГУ Елена Петрушихина, кандидат филологических наук, доцент кафедры социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии МПГУ Марина Рейзвих, кандидат педагогических наук ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» Екатерина Никитина, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Екатерина Дубовская, заместитель директора МАОУ «Земская гимназия» г.о. Балашиха Марина Боярчук.

По окончании пленарного заседания участники конференции продолжили работу в секциях, которых в этом году было три: «Практика полоролевого воспитания в образовании», «Гендерочувствительная образовательная среда: понятие, компоненты, индикаторы», «Гендерные аспекты социализации, самореализации и самоопределения личности».

На секционных заседаниях в числе прочих докладчиков в режиме видеоконференцсвязи выступили доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Южного федерального университета (Таганрог) Елена Каменская и начальник отдела методического обеспечения социально-педагогической и психологической деятельности Учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования (Белоруссия) Валентина Горбатюк.

Мастер-классы по темам «Проблема адаптации подростков в условиях кадетского корпуса», «Сохранение эмоциональных связей воспитанников закрытых учреждений с семьей» и «Гармонизация личностного развития средствами АртСинтезТерапии (из опыта реализации гендерного подхода в образовании)» представили кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии образования Института педагогики и психологии образования МГПУ Людмила Азарова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Института педагогики и психологии образования МГПУ Елена Курганова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Института педагогики и психологии образования МГПУ Елена Листик и педагоги-психологи ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ» Марина Потапова и Светлана Дегтярева.

Педагоги и методисты Пансиона воспитанниц МО РФ представили мастер- классы по темам «Гендерные признаки концептов «душа», «сердце» и «ум» в древнерусских текстах» и «Гендерный подход и гендерный анализ при планировании педагогической деятельности»

Конференция стала прекрасной площадкой для обмена опытом в сфере гендерного подхода к образованию и конструктивного диалога, направленного на выявление современных тенденций и инновационных методов эффективной реализации гендерного подхода в воспитании и образовании.

В ходе работы Конференции особое внимание было уделено выработке рекомендаций касательно профессионального развития педагогов в области обеспечения качества гендерного подхода в образовании.

Насыщенная программа конференции и интенсивная работа ее участников, несомненно, отразятся на дальнейшей судьбе гендерного образования как в России, так и за рубежом. Возможность обмена передовым опытом, изучение инновационных методов внедрения гендерноориентированных практик, активное и плодотворное общение ведущих специалистов, работающих в данной сфере, – все это станет великолепным стимулом к интенсивной оптимизации и внедрению гендерного подхода в образовании уже в ближайшем будущем.

Стоит подчеркнуть, что конференция проводилась по инициативе и на базе единственного в России и в мире кадетского корпуса для девочек. Свой уникальный опыт педагоги и воспитатели Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ обобщили и представили в посвященном гендерному образованию сборнике, выпущенном несколько лет назад.

В конце 2016 года в свет вышел новый сборник, объединивший в себе итоги работы I Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика реализации гендерного подхода (в образовании)». Сборник статей знакомит читателя с системой общего и дополнительного образования уникального образовательного учреждения «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», обобщая многолетний опыт работы в области создания гендернокомфортных условий образования девочек, развития и совершенствования гендерно-ориентированной системы обучения и воспитания, также в нем представлены материалы и исследования, подготовленные участниками конференции, и представляющие собой обобщение и централизацию серьезного опыта ведущих профессионалов в сфере гендерного образования и воспитания.

Этой весной в свет вышел первый том хрестоматии «Образ женщины в русской литературе», подготовленной педагогами Пансиона воспитанниц МО РФ, ставший третьим издательским проектом Пансиона МО РФ. Первый том уникальной хрестоматии, в которой раскрывается русская история и русская культура, представленная сквозь призму описания различных женских характеров, включает в себя тексты средневековых сочинений, раскрывающие образы женщин, сыгравших важнейшую роль в истории, культуре, общественно-политической и государственной жизни Древней Руси, каждый представленный в учебном пособии образ, раскрывает определенные исторические этапы и отражает различные «литературные эпохи». Научным консультантом проекта выступил доктор филологических наук А. Ужанков – всемирно признанный эксперт в области изучения древнерусских литературных источников. На данный момент к публикации готовятся еще три тома Хрестоматии.

Весь этот год преподаватели и воспитатели Пансиона МО РФ изучали особенности гендерного подхода к оптимизации педагогического процесса в рамках курса повышения квалификации и подготовки ко Второй Всероссийской конференции «Теория и практика реализации гендерного подхода в образовании». Своим опытом с педагогами делились преподаватель Института психологии имени Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета, кандидат психологических наук Е. Петрушихина, доктор философских наук, профессор Московского городского педагогического университета Ольга Ключко, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" Любовь Штылева и другие специалисты.

Не менее значимым итогом Первой конференции стало создание на базе Пансиона двух уникальных экспериментальных площадок, одна из которых носит название «Гендерный подход в образовании и полоролевом воспитании воспитанниц Московского кадетского корпуса МО РФ» - работа по этому направлению ведется совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Второе направление - «Разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения одарённых детей в общеобразовательной организации интернатного типа» - помогает разрабатывать Институт стратегии развития образования РАО.

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