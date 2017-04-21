21.04.2017 (17:23)

Командующий войсками ЗВО принял участие в Едином дне информирования

Командующий войсками Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов в рамках Единого дня информирования провел беседу с офицерами, военнослужащими по контракту и призыву мотострелкового полка, дислоцированного в Московской области.

Основное внимание в ходе встречи было уделено разъяснению всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участниками Единого дня информирования стали ветераны Великой Отечественной войны, они рассказали собравшимся, какой ценой далась им Победа, имевшая громадное значение не только для судеб людей нашего государства, но и остальных стран.

Приводя примеры своих героических поступков, ветераны обратили внимание нынешних военнослужащих на бесстрашие солдат тех времен и желание защищать свою Родину. Их опыт до сих пор бесценен, а большинство военных операций той войны по сей день являются пособием для курсантов высших военных заведений.

Кроме того, в рамках Единого дня информирования с личным составом были проведены беседы по актуальным вопросам военной безопасности, определены основные на нынешний день направления боевой учебы, призванной повысить индивидуальную подготовку военнослужащих, повысить эффективность освоения ими новых образцов вооружения и военной техники.

Подобные встречи под председательством офицеров штаба ЗВО прошли во всех соединениях и воинских частях округа.

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