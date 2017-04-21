21.04.2017 (16:57)

Трубопроводный батальон ЗВО в рамках учения обеспечил подачу воды в труднодоступные районы Нижегородской области

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения отдельный трубопроводный батальон Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Нижегородской области, в рамках специального учения организовал доставку воды и горюче-смазочных материалов в войска, находящиеся в труднодоступных районах.

Военнослужащие протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

Монтаж трубопроводной магистрали осуществлялся в условиях, максимально приближенных к боевым, в частности, приходилось отражать нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Завершающим этапом учения стала непосредственно подача воды по трубопроводу ПМТП-100, предназначенному для перекачки горючего, на высоту до 2500 м над уровнем моря.

В учении была задействована штатная специальная техника: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали – радиорелейные станции.

На учение привлекалось около 60 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц военной техники.

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