21.04.2017 (16:19)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено учение с подразделением антитеррора
Группа условных террористов попыталась проникнуть на территорию штаба Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью закладки взрывного устройства на одном из объектов, расположенных на территории воинской части.
По такому сценарию проходит плановое учение в пункте постоянной дислокации ОГРВ в Тирасполе, которое призвано проверить бдительность лиц суточного наряда и оценить слаженность действий подразделений антитеррора.
Поднятая по тревоге группа антитеррора оперативно блокировала район предполагаемого нахождения условных террористов. Действуя профессионально и слаженно, военнослужащие подавили огневые точки условных террористов.
В последующем, в ходе инженерной разведки, были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые успешно обезвредили штатные саперы.
Подобные антитеррористические учения проводятся регулярно и нацелены на полное исключение возможности проведения террористических актов против российских военнослужащих в местах дислокации подразделений ОГРВ ПРРМ и на охраняемых объектах.