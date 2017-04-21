21.04.2017 (16:19)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено учение с подразделением антитеррора

Группа условных террористов попыталась проникнуть на территорию штаба Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с целью закладки взрывного устройства на одном из объектов, расположенных на территории воинской части.

По такому сценарию проходит плановое учение в пункте постоянной дислокации ОГРВ в Тирасполе, которое призвано проверить бдительность лиц суточного наряда и оценить слаженность действий подразделений антитеррора.

Поднятая по тревоге группа антитеррора оперативно блокировала район предполагаемого нахождения условных террористов. Действуя профессионально и слаженно, военнослужащие подавили огневые точки условных террористов.

В последующем, в ходе инженерной разведки, были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые успешно обезвредили штатные саперы.

Подобные антитеррористические учения проводятся регулярно и нацелены на полное исключение возможности проведения террористических актов против российских военнослужащих в местах дислокации подразделений ОГРВ ПРРМ и на охраняемых объектах.

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