21.04.2017 (16:05)
На Камчатке завершилось учение с ракетными дивизионами берегового соединения ТОФ
В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота, ракетные дивизионы берегового соединения камчатской группировки по тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для выполнения поставленных задач.
Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и «Рубеж» отработали вопросы по приведению в высшие степени боевой готовности и развертыванию на дежурных позициях.
В течение нескольких суток более 600 ракетчиков выполнили целый комплекс задач от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны.
Помимо этого, с личным составом были проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.