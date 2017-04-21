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21.04.2017 (16:05)

На Камчатке завершилось учение с ракетными дивизионами берегового соединения ТОФ

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота, ракетные дивизионы берегового соединения камчатской группировки по тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для выполнения поставленных задач.

Боевые расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и «Рубеж» отработали вопросы по приведению в высшие степени боевой готовности и развертыванию на дежурных позициях.

В течение нескольких суток более 600 ракетчиков выполнили целый комплекс задач от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны. 

Помимо этого, с  личным составом были проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите, физической,  стрелковой  и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот , Военно-Морской Флот , Боевая подготовка
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