21.04.2017 (15:42)

В Севастополе при поддержке командования Черноморского флота проходит кинофестиваль «Виват, Россия!»

В Севастополе при поддержке командования Черноморского флота проходит ставший уже традиционным кинофестиваль «Виват, Россия!», президентом которого является адмирал флота Владимир Чернавин.

Мероприятия кинофорума собирают зрителей на всех четырёх флотах России, а фильмы самой конкурсной программы демонстрируются в Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске и Вилючинске.

Демонстрации фильмов восьмого по счету кинофестиваля в Севастополе предшествовал молебен в храме Архистратига Михаила.

Позднее в Морской библиотеке имени адмирала М.П. Лазарева прошли пресс-конференция организаторов фестиваля и презентация книг писателей-маринистов.

В субботу и воскресенье в рамках фестиваля в Доме офицеров флота, соединениях и воинских частях объединения состоятся показы фильмов, встречи с актёрами и кинорежиссерами, концерты.

Программа фестиваля «Виват, Россия!» завершится в Севастополе 23 апреля.

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