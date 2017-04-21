21.04.2017 (15:38)

В ЦВО впервые применили мультиконтурную разведывательно-огневую систему

Мультиконтурная разведывательно-огневая система ведения боевых действий впервые применена в ходе военных учений на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают разведчики, которые определяют координаты объектов поражения и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления.

В едином информационном пространстве, созданном на Чебаркульском полигоне, действовали самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов «Стрелец» и «Фара», а также беспилотные летательные аппараты (БЛА) – от мобильных «Элеронов» и «Орланов» до высотных «Форпостов».

Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов и их корректировку: БЛА кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов. Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения – гаубицы «Мста-Б», реактивные системы «Град» и «Ураган», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки.

По замыслу учения группировке войск предстояло блокировать и уничтожить несколько крупных вооруженных формирований противника, захвативших покинутый населенный пункт. Контуры разведывательно-огневой системы обеспечили быстрое обнаружение бандгрупп, действующих на различном удалении в нескольких районах полигона, и мгновенное нанесение ударов по отрядам условного противника, что позволило предотвратить их объединение и избежать потерь при действиях штурмовых подразделений. Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3-4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия.

В учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, были задействованы 250 единиц техники. За инновационными формами и способами ведения боя наблюдали командиры соединений и воинских частей ЦВО.

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