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21.04.2017 (15:35)

Малый ракетный корабль «Ливень» поразил морскую мишень залпом крылатых ракет

В соответствии с планом отработки плановых курсовых задач на одном из полигонов, расположенных в акватории Балтийского моря, малый ракетный корабль (МРК) «Ливень» выполнил залповую ракетную стрельбу по условной морской цели.

Крылатые ракеты, выпущенные малым ракетным кораблем, поразили мишень, имитирующую надводный корабль.

Ранее в рамках курсовой задачи МРК «Ливень» уничтожил из зенитно-ракетного комплекса «Оса» воздушную и морскую цели.

Кроме того, МРК «Ливень» в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийского флота в ходе совместных выходов в море успешно выполнил стрельбы по малоразмерным целям из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот , Военно-Морской Флот , Боевая подготовка
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