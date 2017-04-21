21.04.2017 (15:21)

Более 30 военных вузов примут участие в Международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке

С 25 по 29 апреля на базе учебного центра Сельцы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова пройдет Международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке. В ней примут участие около 30 военных вузов из Москвы, Новосибирска, Благовещенска, Казани, Воронежа, Вольска Калининграда, Пензы, Омска, Владивостока, Рязани, Краснодара, Сызрани, Челябинска, Твери, Серпухова, Костромы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Череповца, Севастополя и Смоленска, а также несколько команд иностранных государств.

Более 300 курсантов в течение четырех дней будут состязаться в разнообразных конкурсах, таких как «Стрелок», «Дуэль», «Армейский биатлон», «Ориентирование» и «Полоса». В ходе испытаний им предстоит преодолеть специальную 500-метровую полосу препятствий, показать свои знания международного гуманитарного права и навыки в медицинской подготовке.

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