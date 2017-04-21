21.04.2017 (15:14)

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла первая тренировка парадного сводного военного оркестра

Более 200 музыкантов военных оркестров Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в первой тренировке сводного оркестрового батальона Санкт-Петербургского гарнизона.

В этом году впервые в военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будет принимать участие авиация, а по Дворцовой площади наряду с военнослужащими пройдут юнармейцы. По этому случаю военные музыканты более десяти оркестров под руководством начальника военно-оркестровой службы ЗВО подполковника Сергея Вовка расширили свой репертуар.

Всего будет исполнено около сорока музыкальных произведений, в том числе «Авиамарш» («Всё выше!»), «Перелетные птицы», «Марш космонавтов» и гимн юнармейцев «Служить России!».

Тренировки сводного оркестра на Дворцовой площади с отработкой слаженности исполнения строевых приемов и перестроений будут проходить практически ежедневно до конца апреля.

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