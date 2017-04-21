21.04.2017 (15:07)
В ходе проверок по итогам учебного года на маршруты боевого патрулирования в различных регионах страны вышли ПГРК «Тополь» и «Ярс» ракетных полков РВСН
Около 10 ракетных полков РВСН приступили на этой неделе к несению боевого дежурства на полевых позициях в высших степенях боевой готовности в ходе запланированных комплексных проверок и тактических занятий.
Семь из них на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь» и «Ярс» дежурят на маршрутах боевого патрулирования (МБП) в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Иркутской областях.
Стратегические ракетчики во взаимодействии с приданными подразделениями отрабатывают вопросы по отражению нападения условного противника, выполняют условные пуски ракет.
Кроме того, проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также отрабатываются технические и тактические вводных.
Ранее противодиверсионные формирования выполнили задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.