21.04.2017 (15:07)

В ходе проверок по итогам учебного года на маршруты боевого патрулирования в различных регионах страны вышли ПГРК «Тополь» и «Ярс» ракетных полков РВСН

Около 10 ракетных полков РВСН приступили на этой неделе к несению боевого дежурства на полевых позициях в высших степенях боевой готовности в ходе запланированных комплексных проверок и тактических занятий.

Семь из них на подвижных грунтовых ракетных комплексах (ПГРК) «Тополь» и «Ярс» дежурят на маршрутах боевого патрулирования (МБП) в Тверской, Новосибирской, Свердловской, Кировской и Иркутской областях.

Стратегические ракетчики во взаимодействии с приданными подразделениями отрабатывают вопросы по отражению нападения условного противника, выполняют условные пуски ракет.

Кроме того, проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также отрабатываются технические и тактические вводных.

Ранее противодиверсионные формирования выполнили задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

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