21.04.2017 (14:58)

Расчеты комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения (КШУ) нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.

В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

На учение привлекалось более 500 военнослужащих по контракту, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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