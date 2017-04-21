21.04.2017 (14:58)
Расчеты комплексов «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Южного военного округа (ЮВО) в рамках командно-штабного учения (КШУ) нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.
Подразделения ракетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.
В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.
В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.
На учение привлекалось более 500 военнослужащих по контракту, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.