21.04.2017 (14:40)
В Москве состоялась научно-практическая конференция по актуальным вопросам медицинского обеспечения войск в современных военных конфликтах
В Московском филиале Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла научно-практическая межведомственная конференция, посвященная актуальным вопросам медицинского обеспечения войск в современных военных конфликтах.
Участники форума обсуждали вопросы, связанные с организацией лечебно-эвакуационных мероприятий, оказанием медицинской помощи раненым и пострадавшим с боевой хирургической и терапевтической патологией, санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) обеспечением, снабжением современными образцами медицинской техники и имущества.
В ходе научных дискуссий были определены перспективные направления межведомственного взаимодействия медицинской службы Вооруженных Сил с другими силовыми ведомствами Российской Федерации, а также Минздравом России, обозначены роль и место медицинских организаций в системе современного лечебно-эвакуационного обеспечения войск.
В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники военно-медицинских организаций Минобороны России, представители МВД, Росгвардии, Минздрава и МЧС России, а также ведущих отечественных государственных организаций высшего профессионального медицинского образования, промышленности, научно-исследовательских организаций и научных сообществ.
На организованной в рамках форума выставке были продемонстрированы перспективные образцы медицинского имущества полевого назначения и индивидуальных средств медицинской защиты личного состава Вооруженных Сил и силовых ведомств.