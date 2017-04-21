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21.04.2017 (14:40)

В Москве состоялась научно-практическая конференция по актуальным вопросам медицинского обеспечения войск в современных военных конфликтах

В Московском филиале Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова прошла научно-практическая межведомственная конференция, посвященная актуальным вопросам медицинского обеспечения войск в современных военных конфликтах.

Участники форума обсуждали вопросы, связанные с организацией лечебно-эвакуационных мероприятий, оказанием медицинской помощи раненым и пострадавшим с боевой хирургической и терапевтической патологией, санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) обеспечением, снабжением современными образцами медицинской техники и имущества.
В ходе научных дискуссий были определены перспективные направления межведомственного взаимодействия медицинской службы Вооруженных Сил с другими силовыми ведомствами Российской Федерации, а также Минздравом России, обозначены роль и место медицинских организаций в системе современного лечебно-эвакуационного обеспечения войск.

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники военно-медицинских организаций Минобороны России, представители МВД, Росгвардии, Минздрава и МЧС России, а также ведущих отечественных государственных организаций высшего профессионального медицинского образования, промышленности, научно-исследовательских организаций и научных сообществ.

На организованной в рамках форума выставке были продемонстрированы перспективные образцы медицинского имущества полевого назначения и индивидуальных средств медицинской защиты личного состава Вооруженных Сил и силовых ведомств. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Конференции
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