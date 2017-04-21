21.04.2017 (14:00)

В Северной Осетии проведено учение с военными связистами ЮВО

В Северной Осетии завершилось тактико-специальное учение, в котором приняли участие более 500 военных связистов бригады управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и было задействовано свыше 200 единиц техники.

Подразделения связи были подняты по тревоге, после чего совершили марш более 50 км на полигон Архонская. В заданном районе военные связисты в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач.

В ходе учения военные связисты отработали практические действия по организации обмена данными между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями при проведении армейской операции в различных метеоусловиях и с учетом особенностей горно-скалистой местности.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки применения современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.

В рамках учения были выполнены задачи обеспечения связью абонентов на расстояниях до 500 км.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице