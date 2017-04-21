21.04.2017 (14:00)
В Северной Осетии проведено учение с военными связистами ЮВО
В Северной Осетии завершилось тактико-специальное учение, в котором приняли участие более 500 военных связистов бригады управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и было задействовано свыше 200 единиц техники.
Подразделения связи были подняты по тревоге, после чего совершили марш более 50 км на полигон Архонская. В заданном районе военные связисты в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач.
В ходе учения военные связисты отработали практические действия по организации обмена данными между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями при проведении армейской операции в различных метеоусловиях и с учетом особенностей горно-скалистой местности.
Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки применения современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.
В рамках учения были выполнены задачи обеспечения связью абонентов на расстояниях до 500 км.