21.04.2017 (13:43)

На Кубани завершился окружной этап конкурса «Чистое небо»

В Ейске (Краснодарский край) на базе Учебного центра противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017 прошел окружной этап конкурса профессионального мастерства зенитных подразделений «Чистое небо».

Соревнования проводились среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80, а также среди расчетов 23-мм зенитных установок ЗУ-23, установленных на армейских грузовиках. В конкурсе приняли участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд от соединений и воинских частей ЮВО.

Команды состязались на маршруте общей протяженностью около 8 км. На огневом рубеже зенитчики вели стрельбу из ПЗРК и ЗУ-23 с места и в движении по внезапно появляющимся мишеням.

Кроме того, военнослужащие поражали различные цели из штатного стрелкового оружия, метали гранаты на дальность и точность, а на единой полосе типа «Атака» преодолевали препятствия, такие как «лабиринт», «ров», «разрушенный мост» и «лестница».

Среди отделений ПЗРК и расчетов ЗУ-23 лучшими стали команды, представляющие мотострелковые соединения, дислоцированные на Северном Кавказе.

Победители окружного этапа представят ЮВО на Всеармейском конкурсе «Чистое небо», который пройдет в июне на полигоне в Ейске.

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