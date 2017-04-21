21.04.2017 (13:50)

Расчеты корабельной ПВО Каспийской флотилии отразили удары условного воздушного противника

На Каспийской флотилии проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника с корабельными расчётами по противовоздушной обороне (ПВО), дежурной сменой территориального центра управления и центрами управления корабельных соединений.

В учении приняли участие дежурные расчёты четырех центров управления соединений и частей и более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань».

В ходе учения дежурная смена центра управления флотилии отработала способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей, а также организацию управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море.

По замыслу учения средствами радионаблюдения выявлен массовый подлет авиации условного противника к границам Российской Федерации.

По сигналу из Центра управления флотилии средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению и выполнили приём и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Воздушные цели были условно уничтожены из зенитно-артиллерийских установок «Палаш» и «Пальма», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

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