21.04.2017 (13:23)

В Ростове-на-Дону прошла репетиция военного парада



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Репетиция военного парада в Ростове-на-Дону

На военном аэродроме в Ростове-на-Дону проверили построение колонн боевой техники. В тренировке было задействовано около 60 единиц военной техники под управлением подготовленных механиков-водителей, которые прибыли из разных частей Южного военного округа (ЮВО).

9 мая на территории дислокации объединений и соединений ЮВО в городах Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск состоятся 10 военных парадов.

В военных парадах примут участие около 9 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300 и другая техника.

В этом году по Театральной площади в Ростове-на-Дону впервые пройдут модернизированные бронемашины «Тигр-М» и зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

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