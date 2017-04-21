21.04.2017 (13:14)

В Армении летчики ЮВО выполнили ночные полеты

Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы Эребуни, дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток.

В ходе летного тактического учения (ЛТУ) летчики Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы.

Особенностью учения является аттестация летчиков и борттехников, которые должны сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летающие аппараты условного противника.

ЛТУ с летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни проводятся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В учении принимают участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, задействовано около 50 единиц специальной военной и авиационной техники.

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