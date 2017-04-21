21.04.2017 (13:09)

В Военной академии РВСН прошла всероссийская конференция по эксплуатации систем электроснабжения специальных объектов

20 апреля в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла III всероссийская научно-техническая конференция по теоретическим и прикладным проблемам развития и эксплуатации систем внутреннего и автономного электроснабжения специальных объектов.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, Секции прикладных проблем при Президиуме РАН, научно-исследовательских учреждений и предприятий промышленности, преподаватели и научные сотрудники вузов силовых министерств и ведомств.

На конференции обсуждались актуальные вопросы развития систем электроснабжения на основе отечественной элементной базы. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по подходам к формированию облика перспективных систем, определению рациональных форм задействования потенциала и координации научных, проектных и производственных организаций.

По тематике конференции академия осуществляет обучение в рамках полной военно-специальной подготовки, дополнительного профессионального образования, а также профессиональную переподготовку военнослужащих по одной из гражданских специальностей. За последние 10 лет подготовлено более 1500 профильных специалистов-энергетиков.

Представителями научной школы электроснабжения специальных объектов, получено более 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения, большая часть которых внедрена в промышленности, войсках и учебном процессе в академии.

Результаты конференции будут направлены не только на перспективу разработки систем военной электроэнергетики, но и на повышение качества подготовки курсантов и слушателей, занимающихся эксплуатацией систем электроснабжения различных типов вооружений и военной техники.

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