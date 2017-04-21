21.04.2017 (12:58)

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии итоговую проверку сдают на горном полигоне

Подразделения российской военной базы в Южной Осетии в рамках проверки за зимний период обучения выполнили на горном полигоне боевые стрельбы из вооружения танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Гвоздика».

На полигоне с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями российской военной базы были проведены также тактические и тактико-специальные занятия.

Военнослужащие выполнили нормативы по элементам общевойсковой и специальной подготовки.

В учебных мероприятиях было задействовано более 2000 военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

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