21.04.2017 (12:45)

Министр обороны России провел очередное заседание Коллегии военного ведомства

Сегодня в Москве под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу прошло очередное заседание Коллегии военного ведомства.

В заседании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и других организаций.

Обсуждались следующие вопросы:

ход завершения испытаний головного фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»;

выполнение майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи, в частности, реализация Плана деятельности Северного флота на 2016–2020 годы;

перспективы развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил;

предложения в проект Государственной программы вооружения на 2018-2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры;

деятельность военной полиции.

Во вступительном слове глава военного ведомства отметил, что в ближайшей перспективе такие многоцелевые фрегаты как «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», оснащённые высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

«Принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и на 30% повысить их боевой потенциал. Сегодня рассмотрим вопросы готовности к приёму в состав ВМФ фрегата «Адмирал Горшков», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Перейдя к вопросу реализации Плана деятельности Северного флота на 2016-2020 годы, Министр обороны сообщил, что в целях его выполнения в прошлом году было проведено 20 организационных мероприятий, а в апреле этого года сформирован 14-й армейский корпус.

Глава военного ведомства подчеркнул, что этот план выполняется в соответствии с майскими указами Президента России 2012 года и его поручениями по итогам совещаний в Сочи.

«Количество военнослужащих на флоте, проходящих военную службу по контракту, доведено до 95%. Батальонные тактические группы укомплектованы на 100%. В состав соединений и воинских частей принято почти 400 единиц нового вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)», – рассказал генерал армии Сергей Шойгу.



По его словам, повысился уровень подготовки военнослужащих и органов управления, о чем свидетельствуют результаты внезапных проверок, проведенных центральными органами военного управления, а также успешное участие флотских команд в Армейских международных играх-2016.

«В ходе решения задач, поставленных военно-политическим руководством стра­ны, впервые получен опыт боевого применения палубной авиации с авиа­несущего крейсера «Адмирал Кузнецов» у побережья Сирийской Арабской Республики», – отметил глава военного ведомства.

Он также напомнил, что завершается пятимесячный дальний поход вокруг африканского континента отряда кораблей и судов во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск». За время похода отрядом выполнено 10 визитов и деловых заходов в порты стран Азии и Африки.

«Успешно справился со своей первой боевой задачей атомный подводный крейсер нового поколения «Северодвинск». В рамках испытаний фрегата «Адмирал Горшков» удачно проведены стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», – сообщил Министр обороны.

Глава военного ведомства заявил, что впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом «Бастион». «Приятно отметить, что они прошли на «отлично», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что в состав сил постоянной готовности после ремонта вводится ракетный крейсер «Маршал Устинов». Продолжается освоение Арктики. Экипажи ракетных подводных лодок стратегического назначения совершенствуют мастерство подлёдного плавания.

«Ежегодно отряды кораблей Северного флота совершают походы по акватории Северного морского пути. Проходят тактические учения на островах арктических архипелагов. Военнослужащие арктической мотострелковой бригады продолжают осваивать новые образцы военной техники, адаптированной к низким температурам», – сообщил Министр обороны.

Наряду с этим, Северный флот решает задачу по ликвидации экологического ущерба на островных территориях, напомнил глава военного ведомства. В прошлом году с острова Котельный вывезено более 1,6 тыс. тонн отходов, в ближайшие два года эта работа будет продолжена.

Министр обороны заявил, что большое внимание уделяется развитию военной инфраструктуры на побережье и островах.

«В текущем году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий. Восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике», – проинформировал генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что предложения Минобороны по совершенствованию военной инфраструктуры на Земле Франца-Иосифа были одобрены Президентом РФ в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры.

Говоря о перспективах развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооружённых Сил, глава военного ведомства отметил, что за последние три года на космодроме Плесецк достигнуты неплохие результаты в модернизации наземной инфраструктуры для запусков космических аппаратов военного и двойного назначения.

«Это позволило отказаться от эксплуатации устаревших ракет-носителей «Союз-У», «Молния-М», «Циклон-3» и «Космос-3М». Им на смену пришёл современный космический ракетный комплекс «Союз-2» с ракетами-носителями лёгкого и среднего класса», – сообщил Министр обороны.

Он также отметил, что начаты лётные испытания перспективных ракет семейства «Ангара» лёгкого и тяжёлого класса.

«В целях наращивания отечественной орбитальной группировки космических аппаратов работа по совершенствованию космической инфраструктуры космодрома Плесецк будет продолжена», – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Далее Министр обороны перешел к вопросу рассмотрения предложений в проект Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы (ГПВ-2025) в части строительства объектов военной инфраструктуры.

«В условиях бюджетных ограничений необходимо выверенное планирование капитального строительства, которое учитывает потребности всех видов и родов войск в объектах военной инфраструктуры для размещения современного вооружения, военной и специальной техники», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства сообщил, что всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1 740 объектов, проложить 24 тыс. километров оптико-волоконных линий связи.

«При этом основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В их состав входят 129 укрупнённых объектов и 6 аэродромов дальней авиации», – уточнил Министр обороны.

Кроме того, продолжил генерал армии Сергей Шойгу, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления.

«Также мы намерены осуществить обустройство 33 аэродрома оперативно-тактической авиации, причального фронта пунктов базирования ВМФ, мест размещения ракетных комплексов «Искандер», «Бал» и «Бастион. Планируется ввести в строй 1 064 комплекта укрытий для техники», – заявил глава военного ведомства.

Министр обороны подчеркнул, что синхронизация поставок ВВСТ и подготовки объектов военной инфраструктуры требует качественного завершения разработки проекта ГПВ-2025 с учётом мероприятий капитального строительства для последующего его внесения в коллегию Военно-промышленной комиссии.

Коснувшись вопроса деятельности военной полиции, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на сегодняшний день её подразделения созданы в каждом гарнизоне и во всех воинских частях.

«Проделанная в прошлом году работа позволила снизить общее количество преступлений на 5,1%, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями – на 37,6%, с рукоприкладством – на 16%. Аварийность на воинском транспорте по вине военных водителей уменьшилась на 19%. Количество находящихся в федеральном розыске военнослужащих сократилось почти на 12%», – сообщил глава военного ведомства.

По его словам, военная полиция решает и другие задачи. «Так, в Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили: охрану российских врачей на 92 выездных приёмах мирных граждан; проведение 350 гуманитарных акций; сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами; охрану и пропускной режим на российских базах в Хмеймиме, Тартусе, а также выполнение других боевых, специальных и гуманитарных задач», – перечислил генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня мы рассмотрим, что необходимо сделать для дальнейшего совершенствования структуры военной полиции», – сказал Министр обороны.

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