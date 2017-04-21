21.04.2017 (12:20)

Крейсер «Варяг» посетил президент Филиппин во время захода отряда кораблей ТОФ в порт Манила

В рамках визита отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила (Филиппины) на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» прошла торжественная церемония встречи президента этой страны Родриго Роа Дутерте.

Президент Филиппин осмотрел флагман Тихоокеанского флота (ТОФ). Командир корабля гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко рассказал высокому гостю об истории крейсера «Варяг», ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев. Также Р. Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.

В ходе встречи состоялось совместное фотографирование президента Филиппин с моряками «Варяга».

Заход российских кораблей в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего их экипажи продолжат выполнение задач дальнего морского похода, который проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил России и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли уже совершили заход в порт Пусан (Южная Корея).

Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага и развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона.

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