21.04.2017 (12:12)
Артиллеристы ЮВО завершают лагерный сбор боевыми стрельбами
Артиллерийские дивизионы и батареи соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершают масштабный лагерный сбор проведением тактических учений с боевой стрельбой во взаимодействии с разведывательными подразделениями.
В ходе учений отрабатываются задачи выявления целей условного противника, передача их на огневые позиции, а также последующая корректировка огня.
В целях повышения эффективности поражения применяются комплексы разведки управления и связи «Стрелец» и станции ближней разведки различных модификаций.
Для огневого поражения задействованы реактивные артиллерийские установки «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гиацинт» и «Мста-СМ», минометы «Сани».
Учения проводятся одновременно на 10 общевойсковых полигонах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Чечне и Северной Осетии.