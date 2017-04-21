21.04.2017 (12:12)

Артиллеристы ЮВО завершают лагерный сбор боевыми стрельбами

Артиллерийские дивизионы и батареи соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершают масштабный лагерный сбор проведением тактических учений с боевой стрельбой во взаимодействии с разведывательными подразделениями.

В ходе учений отрабатываются задачи выявления целей условного противника, передача их на огневые позиции, а также последующая корректировка огня.

В целях повышения эффективности поражения применяются комплексы разведки управления и связи «Стрелец» и станции ближней разведки различных модификаций.

Для огневого поражения задействованы реактивные артиллерийские установки «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гиацинт» и «Мста-СМ», минометы «Сани».

Учения проводятся одновременно на 10 общевойсковых полигонах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Чечне и Северной Осетии.

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