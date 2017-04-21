21.04.2017 (11:10)

Пожарные расчеты Центрального военного округа потушили крупный лесной пожар на Южном Урале

Пожарные расчеты Центрального военного округа потушили лесной пожар в Челябинской области, площадь которого составила 10 га.

Очаг возгорания, выявленный в лесном массиве в 20 км от города Чебаркуль, быстро распространялся из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Для локализации пожара сотрудники филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России провели опашку земли по периметру горящей площади.

В тушении огня приняли участие расчеты Чебаркульского гарнизона – всего около 40 человек, было задействовано 7 единиц специальной техники.

Координация действий по тушению пожара осуществлялась в региональном центре управления штаба военного округа (Екатеринбург), где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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