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21.04.2017 (10:44)

Более 50 тысяч единиц вооружения и военной техники Западного военного округа переведут на летний период эксплуатации

В Западном военном округе (ЗВО) начался перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации. Во всех воинских частях и соединениях созданы специализированные посты технического обслуживания и назначены комиссии по контролю особенностей перевода.

В соответствии с единым планом будут проводиться все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта. Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях, в то том числе при аномально высоких температурах.

Причем по каждой военно-транспортной единице будет проведено около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

В завершение регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения ЗВО проведет проверку ряда соединений и воинских частей на готовность к эксплуатации техники в летний период.

Всего будет обслужено более 50 тысяч единиц ВВТ и специального транспорта.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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