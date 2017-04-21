21.04.2017 (11:00)

В Балтийской военно-морской базе будут действовать два новых походных православных храма

В Балтийской военно-морской базе будут действовать два новых походных православных храма.

Первый такой храм уже передан филиалу военно-морского госпиталя в Балтийске, он носит имя святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, известного хирурга, профессора.

В церемонии передачи, которая состоялась 20 апреля, приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, настоятель кафедрального Свято-Георгиевского собора архимандрит Софроний, сотрудники и пациенты госпиталя.

Как отметил один из инициаторов передачи храмов флоту - президент благотворительного фонда «Омофор» вице-адмирал Александр Бражник, такие храмы есть на всех флотах, флагманских кораблях и крейсерах, на подводных лодках на Камчатке и Крайнем Севере.

Еще один походный храм, пятидесятый по счету, будет передан 22 апреля в соединение ракетных кораблей Балтийского флота.

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