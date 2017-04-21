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21.04.2017 (09:44)

Мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поднято по тревоге в рамках контрольной проверки

Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Республике Бурятия, поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Подразделения бригады совершат марш на штатной технике на один из полигонов, где отработают практические действия по предназначению.

В частности, военнослужащим предстоит оборудовать позиции, установить инженерные заграждения и минные поля. Все задачи будут выполняться с соблюдением режимов маскировки и радиомолчания.

Завершится проверка соединения проведением тактического учения с боевой стрельбой в ночное время суток. На него привлекается более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 300 единиц боевой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Боевая подготовка
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