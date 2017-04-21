21.04.2017 (09:20)

В Хабаровском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями связи ВВО

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с соединением связи Восточного военного округа.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделения связистов были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в район одного из общевойсковых полигонов.

На марше военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели зараженный отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты.

В ходе учения военные связисты отработали вопросы по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между полевым пунктом управления и другими абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, личный состав подразделений связи выполнил нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и ночное время.

В учении было задействовано более 600 военнослужащих и около 50 единиц техники.

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