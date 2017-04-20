20.04.2017 (22:49)

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая провела мастер-класс для Слушателей академии Генерального штаба ВС РФ

20 апреля в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошло очередное занятие в рамках курса «Армия и общество». Мастер-класс для слушателей академии на тему «Государственная политика в области безопасности. Идеологическое и информационное обеспечение суверенитета России» провела заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая.

В занятии приняли участие эксперты курса: генеральный директор IT-компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и радиоведущая Анна Шафран.

Содержание мастер-класса вызвало живой интерес у слушателей и активную дискуссию. В ходе беседы обсуждались тенденции геополитического развития, вопросы информационной безопасности, а также роль и место России в современном мире.

Результаты обсуждения рассмотренных на мастер-классе вопросов послужат росту компетенций слушателей академии и будут реализованы ее выпускниками в своей профессиональной деятельности.

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