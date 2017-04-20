20.04.2017 (23:31)

Специалисты РХБ защиты мобильного соединения в Саратовской области отработали аэрозольную маскировку крупного железнодорожного узла

В Саратовской области военнослужащие мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в рамках контрольной проверки комиссией Минобороны России отработали вопросы аэрозольной маскировки крупного железнодорожного узла.

Инспектируемые подразделения аэрозольного противодействия после получения учебно-боевой задачи провели рекогносцировку (разведку) района дымопуска, совершили марш на автомобильной и специальной технике в район выполнения задач, осуществили развёртывание специальной техники на местности и аэрозольное прикрытие указанного объекта.

Сплошная аэрозольная завеса была создана с помощью 10 термодымовых машин ТДА-3. В радиусе 2 тыс. квадратных метров была создана густая завеса. В результате объект более 1,5 часов оставался недоступным для средств разведки и управления оружия условного противника.

В контрольной проверке принимают участие свыше 900 военнослужащих, задействовано более 250 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Термодымовая аппаратура ТДА-3 предназначена для постановки аэрозольных завес. В ТДА-3 установлен авиационный двигатель, который и превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск. Более того, этот дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и ИК-диапазонах электромагнитного излучения. Длина непросматриваемой аэрозольной завесы — 500 метров. Запас дымовой смеси — от трех до девяти часов.

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