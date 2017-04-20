20.04.2017 (23:51)

Началась подготовка к заседанию Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ

Осенью в Санкт-Петербурге состоится заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), подготовка к которому началась в середине апреля текущего года.

Участникам Координационного комитета предстоит обсудить вопросы о выполненных и планируемых мероприятиях по созданию, функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств-участников СНГ и план работы Координационного комитета.

В 2017 году в соответствии с план-графиком совместных тренировок по связи с узлами связи вооруженных сил государств-участников СНГ проводится комплекс тренировок, направленный на подготовку и проверку готовности личного состава подразделений связи вооруженных сил государств-участников СНГ к решению стоящих перед ними задач. К тренировкам привлекаются стационарные и полевые узлы связи вооруженных сил государств-участников СНГ.

В ходе проведенных тренировок по связи (2016–2017 гг.) отработано более 100 сеансов связи по радио и спутниковым каналам.

Существующая совместная (объединенная) система связи вооруженных сил государств-участников СНГ обеспечивает обмен информацией между руководителями министерств обороны государств-участников СНГ. В настоящее время спланировано наращивание существующей системы связи современным телекоммуникационным оборудованием, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг связи руководствам военных ведомств государств-участников СНГ.

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