20.04.2017 (23:59)

Сегодня в Москве пройдет заседание Коллегии Министерства обороны

Сегодня в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии Минобороны России.

Коллегия рассмотрит ход завершения испытаний головного фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Члены Коллегии заслушают, как выполняются майские указы Президента России 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи. В рамках этого вопроса будет обсуждаться ход реализации Плана деятельности Северного флота на 2016–2020 годы.

Один из вопросов повестки дня будет посвящен перспективам развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил.

Кроме того, участники Коллегии рассмотрят предложения в проект Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры, а также вопросы, касающиеся деятельности военной полиции.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и других организаций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице