21.04.2017 (00:00)

Минобороны на официальном сайте опубликовало полную информацию о парадах, проводимых в городах России в ознаменование 72-летия Великой Победы

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы на интернет-портале Минобороны России представлена полная карта Парадов Победы с подробной информацией о численности военнослужащих и количестве военной техники, задействованных в военных парадах в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.

С помощью интерактивного приложения «Карта Парадов Победы» посетители сайта военного ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн.

Кроме того, в приложении в инфографичной форме представлены схемы построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники на Парадах Победы в 28 городах России.

Для посетителей сайта Минобороны в мультимедийном приложении «Техника Парада Победы в г. Москва» доступна в интерактивная схема порядка прохождения колонн военной техники и пролета авиации на параде Победы, а также их тактико-технические характеристики.

Впервые в приложении «Карта Парадов Победы-2017» для пользователей будут представлены и доступны для скачивания изображения арктических вариантов новейших ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА» без защитных чехлов.

Планируется, что в дальнейшем для жителей Москвы и гостей столицы будет опубликована карта салютов Победы в одноименном разделе.

Всего в военных парадах по всей стране примут участие более 90 тыс. военнослужащих. Самым масштабным в России станет парад в городе Москва. Торжественным маршем по Красной площади пройдут свыше 10400 человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.

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