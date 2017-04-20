20.04.2017 (19:32)

Иностранные военные атташе посетили Тюменское высшее военно-инженерное командное училище

19–20 апреля около 60 иностранных военных атташе, аккредитованных в России, посетили Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В рамках мероприятия представителей зарубежного военно-дипломатического корпуса ознакомили с организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и инфраструктурой ТВВИКУ.

Также офицерам иностранных государств продемонстрировали практические действия курсантов на средствах инженерного вооружения, боевую эффективность инженерных боеприпасов. Помимо официальной программы было предусмотрено посещение культурно-исторических объектов Тюмени.

Министерство обороны Российской Федерации регулярно приглашает представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных государств на различные мероприятия. В 2016 году иностранные военные дипломаты посетили более 30. Наиболее крупные из них V Московская конференция по международной безопасности, Армейские международные игры–2016, Военно-технический форум «Армия–2016» и заключительный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016».

Мероприятие является плановым и проводится с целью содействия транспарантности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.



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