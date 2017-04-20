20.04.2017 (18:54)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло соревнование по спортивному ориентированию

В рамках годовой спартакиады между подразделениями Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по военно-спортивному ориентированию на местности.

Соревнование, в котором приняло участие около 50 военнослужащих, проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

По условиям соревнования по военно-спортивному ориентированию военнослужащие совершили марш-бросок на 10 км по пересеченной местности. В ходе состязания от военнослужащих требовалось продемонстрировать свои навыки разведки, а именно выявить объект условного противника и по средствам связи передать командованию его координаты.

Особое внимание уделялось закреплению навыков быстрого ориентирования на местности, умению определять на топографической карте координаты своего местоположения и объектов условного противника.

Победители соревнований представят ОГРВ ПРРМ на спортивных состязаниях регионального уровня.

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