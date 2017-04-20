20.04.2017 (18:49)

Армейская спортсменка Елена Радионова помогла российской сборной выйти в лидеры командного ЧМ по фигурному катанию

Сегодня в Токио (Япония) стартовал командный чемпионат мира (ЧМ) по фигурному катанию. После короткой программы женщин-одиночниц, в которой нашу страну представляли двукратная чемпионка мира (2016, 2017) Евгения Медведева и бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова, российская сборная занимает первое место.

По результатам проката представительница ЦСКА Елена Радионова получила от судей 72,21 балла (38,38 за технику и 33,83 за компоненты), что является ее лучшим результатом в карьере. Лидер мирового женского одиночного катания Евгения Медведева набрала 80,85 балла, установив новый мировой рекорд – она превзошла собственный результат, показанный в финале Гран-при 2016 года.

Напомним, что Медведевой также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (154,40) и по сумме двоеборья (233,41). Она установила их на чемпионате мира 2017 года в Хельсинки (Финляндия).

Результат Медведевой принес сборной России 12 очков, еще 11 очков в копилку россиян добавила Радионова. Ранее российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими после короткой программы в танцах на льду и принесли сборной России 10 очков.

Таким образом, после двух видов программы в активе сборной России 33 очка в зачете командного чемпионата мира. Вторыми идут японцы (26 очка), замыкают тройку фигуристы из США (24 очка).

Следующими на лед выйдут мужчины-одиночники. Россию представят двукратный серебряный призер ЧЕ (2015, 2016) Максим Ковтун и чемпион России-2017 военнослужащий спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Михаил Коляда.

Справочно:

Командный чемпионат мира, традиционно проходящий в Японии, является пятым по счету. В нем принимают участие шесть стран, рейтинг фигуристов которых наиболее высок исходя из их выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне 2016/17: Россия, Канада, США, Япония, Китай и Франция. Российская сборная еще ни разу не побеждала в общем зачете командного ЧМ: в 2015 году наша сборная стала второй, в 2013 году – четвертой, а в 2012, 2011 и 2009 годах – пятой. Призовой фонд турнира $ 1000000, из который команда-победитель получит $ 200000.

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