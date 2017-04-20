20.04.2017 (18:47)

Лучшие воспитанники Тверского СВУ наблюдали за запуском ТПК «Союз МС-04» из Центра управления 15-й армии ВКС особого назначения

20 апреля лучшие воспитанники Тверского суворовского военного училища посетили Центр управления 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения в подмосковном Краснознаменске, где получили возможность лично наблюдать за проведением пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-04».

Будущие защитники Отечества, готовящиеся в Алабине к участию в военном параде на Красной площади 9 мая в составе парадного расчета Тверского СВУ, впервые увидели запуск и выведение на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля с новым экипажем Международной космической станции на борту в составе космонавта РОСКОСМОСА Фёдора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

Особый интерес у будущих офицеров вызвала работа боевых расчетов Центра управления, которые осуществляли контроль проведения пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур и выведения транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» на орбиту, приняли его на управление средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, обеспечили все этапы орбитального полета и стыковки ТПК «Союз МС-04» с Международной космической станцией, которая прошла в штатном режиме в 16 часов 19 минут (мск) 20 апреля.

Космические войска ВКС средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С.Титова выполняют задачи обеспечения запусков космических аппаратов различного назначения при наращивании орбитальных группировок космических систем и комплексов, управления космическими аппаратами военного, социально-экономического, научного назначения и космическими аппаратами, запущенными по программам международного сотрудничества и коммерческим программам, обеспечивают проведение летных испытаний и отработку образцов перспективных космических средств военного и двойного назначения.

Космические войска ВКС обеспечивают управление около 80% отечественных космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

Специалисты Космических войск ВКС обеспечивают запуск и управление всех транспортных пилотируемых и грузовых кораблей, запускаемых с космодрома Байконур по программе Международной космической станции.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице