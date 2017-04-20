20.04.2017 (18:35)

Полтысячи школьников из Чечни принесли клятву юнармейца

Сегодня в Грозном прошла церемония принятия 500 учащихся городских общеобразовательных школ в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Гостями мероприятия стали представители Минобороны России, Правительства Чеченской Республики, ЦСКА, начальник главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков и юнармейцы из 17 муниципальных районов республики.

Юноши и девушки принесли клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству, затем им было передано знамя и вручены нагрудные знаки «Юнармия».

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие комнаты юнармейца в грозненском лицее №1 им. Н.А. Назарбаева.

Справка:

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы Юнармии и уже более 75 тыс. юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице