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20.04.2017 (17:05)

В прошлом году в ВМФ России прошло более 15 учений с привлечением минно-тральных сил

Более 15 учений с привлечением минно-тральных сил провел Военно-Морской Флот России в прошлом году, сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников  в Санкт-Петербурге на церемонии закладки   новейшего  корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проекта 12700) на ОАО «Средне-Невский судостроительный Завод».    

«Морские и базовые тральщики отрабатывали в ходе этих учений задачи проводки отрядов боевых кораблей, корабельных ударных групп за тралами через районы условных минных заграждений», — рассказал Владимир Тряпичников.

По его словам, это обязательный элемент, который, в соответствии с планом боевой подготовки, отрабатывается из года в год.

«И эти задачи минно-тральные силы будут в перспективе выполнять еще более эффективно, когда в состав ВМФ серийно начнут поступать новые корабли противоминной обороны проекта 12700, способные бороться практически с любой минной опасностью. Четвертый по счету такой корабль, мы заложили сегодня», — отметил контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Учения , Корабли
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