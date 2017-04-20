20.04.2017 (17:05)

В прошлом году в ВМФ России прошло более 15 учений с привлечением минно-тральных сил

Более 15 учений с привлечением минно-тральных сил провел Военно-Морской Флот России в прошлом году, сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников в Санкт-Петербурге на церемонии закладки новейшего корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проекта 12700) на ОАО «Средне-Невский судостроительный Завод».

«Морские и базовые тральщики отрабатывали в ходе этих учений задачи проводки отрядов боевых кораблей, корабельных ударных групп за тралами через районы условных минных заграждений», — рассказал Владимир Тряпичников.

По его словам, это обязательный элемент, который, в соответствии с планом боевой подготовки, отрабатывается из года в год.

«И эти задачи минно-тральные силы будут в перспективе выполнять еще более эффективно, когда в состав ВМФ серийно начнут поступать новые корабли противоминной обороны проекта 12700, способные бороться практически с любой минной опасностью. Четвертый по счету такой корабль, мы заложили сегодня», — отметил контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице