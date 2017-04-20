20.04.2017 (17:58)

Корабельные соединения, береговые войска и морская авиация Черноморского флота сдают итоговую проверку в полигонах боевой подготовки

Сегодня в рамках проверки за зимний период обучения ударные, противолодочные и минно-тральные корабельные группы из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота, суда обеспечения, подразделения артиллерии 22-го армейского корпуса, отдельного полка морской пехоты Черноморского флота и самолёты морской авиации объединения приступили к выполнению задач в полигонах боевой подготовки.

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Р-239», «Р-60», малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец», морской тральщик «Иван Голубец» в рамках двустороннего зачетного тактического учения провели встречный морской бой, отработали совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийскую стрельбу по сбрасываемым парашютным мишеням и буксируемому корабельному щиту.

Для обеспечения действий корабельных сил привлечены суда обеспечения, а также многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26 Морской авиации Черноморского флота.

На морском десантном полигоне Опук в Крыму в рамках командно-штабного учения флота артиллерийские подразделения огнем реактивных системам залпового огня «Град», самоходных артиллерийских комплексов и буксируемых гаубиц подавили огневые точки условного противника на побережье.

Для объективного контроля за качеством выполнения огневых задач задействован комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост».

На полигоне Железный Рог в Краснодарском крае развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион» и самоходные артиллерийские комплексы «Берег».

Всего на учебные мероприятия привлечено порядка 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, до 15 самолётов морской авиации ЧФ, более 100 единиц боевой техники.

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