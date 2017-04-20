20.04.2017 (10:56)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Манила (Филиппины)

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в порт Манила (Филиппины).

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морских сил (ВМС) Филиппин и Послом России на Филиппинах.

Военнослужащие ТОФ осмотрят достопримечательности Манилы и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с филиппинскими коллегами.

Н борту кораблей находятся артисты Ансамбля песни и пляски и оркестра штаба ТОФ, которые выступят с концертами для жителей и гостей Манилы.

Отряд кораблей ТОФ выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 г. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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