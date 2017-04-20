20.04.2017 (17:51)

Подвижный отряд заграждения РВСН локализовал ДРГ условного противника с применением универсальных минных заградителей

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе контрольных комплексных проверок была отработана практическая задача по обнаружению и разминированию учебных мин на маршрутах движения колонны ПГРК.

Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования противника с использованием средств дистанционного минирования.

По замыслу, для срыва манёвра частей и подразделений обеспечения, диверсанты уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, выявлены силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Для дальнейшего прохождения колонны частей и подразделений обеспечения и охраны военные инженеры развернули тяжёлые механизированные мосты ТММ-3 и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.

На подступах к полевым позициям была обнаружена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника. Для её локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений использовался подвижный отряд заграждения с применением комплекта универсальных минных заградителей (УМЗ).

Подвижный отряд заграждения провел ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяжённостью около 1500 м.

Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений РВСН.

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