20.04.2017 (17:37)

Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш

Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123 и танкера «Кола» завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш.

В ходе выполнения учебно-боевых задач их экипажи осуществили в Северной Атлантике пополнение запасов топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого были задействованы танкер «Кола» и буксир МБ-123.

В рамках планового дальнего похода корабли отряда провели совместное маневрирование. Их экипажи отработали поиск и обнаружение подводных лодок условного противника. К учению по организации противолодочной обороны были привлечены дислоцированные на борту корветов вертолеты Ка-27ПЛ.

Отряд кораблей покинул гавань Балтийска 7 апреля и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.



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