20.04.2017 (17:30)

В обеспечении запуска пилотируемого корабля «Союз МС-04» с международным экипажем была задействована военная авиация

Самолеты и вертолеты Минобороны России были перебазированы на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде, Горно-Алтайске и Кызыле для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04», который состоялся 20 апреля.

На Международную космическую станцию отправился экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

В обеспечении старта принимали участие 125 военнослужащих, было задействовано 10 вертолётов Ми-8, 3 самолёта Ан-26 и Ан-12, а также 15 единиц наземной техники. Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в Центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

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