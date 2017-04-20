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20.04.2017 (17:16)

Пожарные команды Восточного военного округа переведены в режим повышенной готовности

В связи с ухудшением пожароопасной ситуации в регионах Забайкалья и Дальнего Востока пожарные команды Восточного военного округа (ВВО) переведены в режим повышенной готовности.

В готовности к выполнению задач, в том числе и по оказанию помощи местному населению в тушении природных пожаров, находятся 195 команд.  В их составе общей сложности насчитывается более 3,3 тыс. человек и 230 единиц техники.

Вертолеты армейской авиации ежедневно осуществляют мониторинговые полеты в регионах с наиболее сложной пожароопасной обстановкой. На текущей неделе выполнено 6 вылетов вертолетов Ми-8АМТШ.

В гарнизонах ВВО обновлены противопожарные рвы и минерализованные полосы по периметру военных объектов и воинских частей, проверены готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и оснащенность пожарных щитов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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