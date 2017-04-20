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20.04.2017 (17:13)

Экипаж вертолёта Ка-27ПЛ фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел тренировки над Средиземным морем

Сегодня  в восточной части Средиземного моря экипаж палубного вертолёта Ка-27ПЛ (противолодочный), базирующегося на фрегате Черноморского флота «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского флота в дальней оперативной зоне, провел ряд плановых тренировок.

В частности, вертолетчики во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море взлёт и посадку на палубу корабля, провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой, а также спасению человека, оказавшегося в воде.

С целью проверки надежности работы всех систем авиационного комплекса корабля проведены занятия с корабельными расчетами, обеспечивающими полёты вертолёта.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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