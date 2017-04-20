20.04.2017 (16:31)

На Северный флот прибыла первая команда новобранцев из Санкт-Петербурга

Первая команда новобранцев весеннего призыва из Санкт-Петербурга прибыла сегодня на Северный флот (СФ).

В ближайшее время молодые петербуржцы пройдут приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе в пункте приёма и распределения военнослужащих в Североморске.

Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части войск ПВО, материально-технического обеспечения. Самых здоровых и подготовленных могут направить в морскую пехоту.

Всего в ходе весенней призывной кампании СФ пополнят более 2,5 тыс. новобранцев. Более 800 из них будут призваны из Мурманской и Архангельской областей. А всего в этих регионах планируется призвать около 2 тыс. молодых людей. Часть из них направят на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности, а затем распределят на флоты.

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